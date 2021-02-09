Стало известно, с какими проблемами чаще всего люди приходят к стоматологам

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Чаще всего россияне обращаются за помощью к стоматологам с кариесом. Особенно он беспокоит людей до 35 лет. А тех, кто постарше, чаще беспокоят заболевания пародонта. Об этом главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Янушевич рассказал NEWS.ru.

Помимо того, среди пациентов стоматологов повысился спрос на отбеливание, эстетическую реставрацию и гигиеническую чистку зубов.

— Также россияне часто обращаются к специалистам для установки зубных имплантов. И это несмотря на то, что процедура достаточно дорогостоящая — не все могут себе ее позволить, — отметил Олег Янушевич.

Он также отметил, что в рамках процедуры эстетической реставрации большой популярностью у пациентов пользуются люминиры, то есть специальные тонкие керамические накладки на зубы. Их использование не требует препарирования зубов, что является большим плюсом для тех, кто не очень любит посещать стоматологов.

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