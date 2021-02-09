Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно, с какими проблемами чаще всего люди приходят к стоматологам
Фото: pexels.com

Стало известно, с какими проблемами чаще всего люди приходят к стоматологам

Елена Фролова

Здоровье

Чаще всего россияне обращаются за помощью к стоматологам с кариесом. Особенно он беспокоит людей до 35 лет. А тех, кто постарше, чаще беспокоят заболевания пародонта. Об этом главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Янушевич рассказал NEWS.ru.

Помимо того, среди пациентов стоматологов повысился спрос на отбеливание, эстетическую реставрацию и гигиеническую чистку зубов.

— Также россияне часто обращаются к специалистам для установки зубных имплантов. И это несмотря на то, что процедура достаточно дорогостоящая — не все могут себе ее позволить, — отметил Олег Янушевич.

Он также отметил, что в рамках процедуры эстетической реставрации большой популярностью у пациентов пользуются люминиры, то есть специальные тонкие керамические накладки на зубы. Их использование не требует препарирования зубов, что является большим плюсом для тех, кто не очень любит посещать стоматологов.

Читайте также: Врач рассказал, о каких болезнях говорят проблемы с зубами

стоматологболезнь зубовстоматология
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте