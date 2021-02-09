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Россиян старше 60 лет включили в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россиян старше 60 лет включили в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширило категорию граждан, которые могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции в рамках календаря профилактических прививок. Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 9 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса включены люди в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, которые проживают в городах с численностью населения один миллион и более. Кроме того, в список попали медицинские работники, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, а также лица с хроническими заболеваниями.

К приоритетной группе второго уровня относятся работники транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники пунктов пропуска через госграницу, волонтеры и военнослужащие. В третью приоритетную группу попали государственные гражданские и муниципальные служащие, которые обучаются в колледжах и вузах, а также подлежащие призыву на военную службу граждане.

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