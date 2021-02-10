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Посол РФ в Великобритании рассказал о состоянии двусторонних отношений
Фото: facebook.com/pg/RussianEmbassy/

Посол РФ в Великобритании рассказал о состоянии двусторонних отношений

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Российско-британские отношения за последние несколько лет стабилизировались, однако их уровень остается низким. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат призвал не питать иллюзий и напомнил о трудностях 2020 года, которые существенно снизили активность внешних отношений. Из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось отменить дипломатические визиты, а также международные мероприятия в экономической и культурной областях.

При этом надежды на улучшение двусторонних отношений в свете борьбы с общей угрозой — пандемией COVID-19 – не оправдались, отметил Келин.

— Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, она мешает налаживать сотрудничество, — рассказал посол.

Несмотря на это, имеются и положительные примеры сотрудничества — в частности, в организации вывозных рейсов для граждан РФ, оказавшихся в Великобритании в разгар пандемии, указал дипломат.

Кроме того, вопреки ограничительным мерам из-за коронавируса, стороны смогли провести несколько встреч в разных форматах. В частности, Андрей Келин встречался с первым заместителем министра иностранных дел Уэнди Мортон.

Также продолжается диалог между российскими и британскими компаниями по совершенствованию вакцин от коронавируса, хотя в целом взаимодействие на межгосударственном уровне в вопросах здравоохранения не налажено, рассказал Келин в интервью РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к диалогу с Россией ради мировой стабильности, а также выразил намерение добиться созыва саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).

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