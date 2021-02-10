Подозреваемых в крупной краже нефтепродуктов задержали в Подмосковье

Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже нефтепродуктов на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в ходе отработки оперативной информации на территории сельского поселения Софьино был выявлен факт несанкционированной врезки в нефтепровод. Подозреваемые, по версии следствия, протянули шланг для врезки от строящегося дома, расположенного недалеко от нефтепровода.

Во время осмотра дома оперативники нашли емкость объемом около 50 тонн, наполовину заполненную нефтепродуктами.

В отношении задержанных возбуждено дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 158 «Кража» УК РФ. Оба задержанных решением суда заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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