Подозреваемых в крупной краже нефтепродуктов задержали в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже нефтепродуктов на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.
Как уточняет пресс-служба ведомства, в ходе отработки оперативной информации на территории сельского поселения Софьино был выявлен факт несанкционированной врезки в нефтепровод. Подозреваемые, по версии следствия, протянули шланг для врезки от строящегося дома, расположенного недалеко от нефтепровода.
Во время осмотра дома оперативники нашли емкость объемом около 50 тонн, наполовину заполненную нефтепродуктами.
В отношении задержанных возбуждено дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 158 «Кража» УК РФ. Оба задержанных решением суда заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».
Читайте также: Неизвестный украл у москвича телефон и списал с его счета два миллиона рублей