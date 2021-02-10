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Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России

Виктория Родимкина

Общество

Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на этой неделе на территории 12 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По словам специалистов, на территории Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов страны ожидаются неблагоприятные метеоявления. С высокой вероятностью прогнозируются ЧС и происшествия. Соблюдать осторожность следует жителям Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края.

Ученые призвали Росгидромет оперативно осведомлять население об опасной погоде, передает РИА Новости.

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