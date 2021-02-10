Эксперт назвал сферы, в которых можно ожидать повышения зарплаты в 2021 году

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

— Традиционно повышения выше уровня инфляции ожидает нефтегазовый сектор. Даже в не очень благоприятные периоды их заработная плата росла выше рынка, — сказала эксперт.

По ее словам, коммерческие структуры, согласно Трудовому кодексу, должны проиндексировать зарплаты на уровень не ниже показателей инфляции. Так, должна быть осуществлена индексация в размере 3,9 процента.

Работники бюджетной сферы могут рассчитывать на индексацию в размере 6,6 процента. Людмила Иванова-Швец пояснила, что зарплата может быть дополнительно проиндексирована у тех, но не попал в индексацию в прошлом году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее депутат Госдумы рассказал о способах увеличить пенсионные выплаты в России.

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