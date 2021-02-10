«Романтический орган» прозвучит для гостей концерта в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Концерт «Романтический орган», посвященный Дню всех влюбленных, пройдет в лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге накануне праздника, 13 февраля. Об этом сообщают «Невские новости».

По словам организаторов, главным музыкальным инструментом мероприятия останется орган. Однако для гостей прозвучит и флейта. Свою партию исполнит приглашенная солистка Мариинского театра и Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ опера» Светлана Киселева (сопрано).

— Орган — величественный и сильный инструмент, но он может быть романтичным и утонченным! — отметили в пресс-службе организаторов.

Кроме того, в лютеранской церкви Святых Петра и Павла запланирован еще один концерт, который можно посетить 26 февраля.

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