Мужчину ранили ножом в столичном районе Чертаново

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Россия, Москва, Кировоградская улица, 32 Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью в результате поножовщины в столичном районе Чертаново. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что сообщение о драке в квартире дома 32 по улице Кировоградской поступило в полицию поздно вечером в понедельник, 8 февраля.

Прибывшие правоохранители обнаружили на месте происшествия мужчину 1989 года рождения с множественными колото-резаными ранами, которые ему нанес ножом неизвестный мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу.

Следствию предстоит установить все подробности происшествия и установить личность предполагаемого преступника.

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