Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчину ранили ножом в столичном районе Чертаново
Фото: pixabay/fsHH

Мужчину ранили ножом в столичном районе Чертаново

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Кировоградская улица, 32 Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью в результате поножовщины в столичном районе Чертаново. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что сообщение о драке в квартире дома 32 по улице Кировоградской поступило в полицию поздно вечером в понедельник, 8 февраля.

Прибывшие правоохранители обнаружили на месте происшествия мужчину 1989 года рождения с множественными колото-резаными ранами, которые ему нанес ножом неизвестный мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу.

Следствию предстоит установить все подробности происшествия и установить личность предполагаемого преступника.

Читайте также: Подозреваемых в крупной краже нефтепродуктов задержали в Подмосковье

ножраненияполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте