Обострение инфекций: москвичей предупредили об опасных последствиях переохлаждения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве на этой неделе аномально холодная погода, однако некоторые горожане наотрез отказываются надевать шапки, желая покрасоваться своей шевелюрой. «Вечерняя Москва» узнала у нейрохирурга, доцента кафедры нейрохирургии ПСПбГМУ им. Павлова Олега Острейко, что грозит противникам головных уборов и какие болезни у них могут развиться.

При переохлаждении головного мозга, рассказывает врач, происходит спазм сосудов и ухудшение кровообращения. В результате организм и его иммунная защита ослабляются, что в свою очередь активизирует рычаги инфекционных и хронических заболеваний.

— Фронтиты, ларингиты, отиты, — перечисляет медик. — Патологии человека обостряются, у него начинает болеть голова, может развиться менингит.

По словам медика, охлаждение на морозе может пробудить вялотекущие, но острые недуги, которые до этого не давали о себе знать.

— Защита организма ушла, и инфекция раз — и активизировалась, — пояснил Острейко.

Ранее медики объяснили, почему опасно менять режим питания в морозную погоду.

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