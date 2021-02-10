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Россиян предупредили о предстоящих магнитных бурях
Астрономы сообщили, что на Земле 21 февраля и 6 марта ожидаются магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
По данным специалистов, предстоящие магнитные бури будут относиться к уровню G1, который характеризуется слабыми возмущениями.
Помимо этого, уточняется, что магнитосфера будет возбужденной 22 февраля и 1 марта 2021 года.
Ранее в РАН оценили влияние магнитных бурь на здоровье человека.
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