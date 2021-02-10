Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россиян предупредили о предстоящих магнитных бурях
Фото: Pixabay/ipicgr

Россиян предупредили о предстоящих магнитных бурях

Виктория Родимкина

Общество

Астрономы сообщили, что на Земле 21 февраля и 6 марта ожидаются магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным специалистов, предстоящие магнитные бури будут относиться к уровню G1, который характеризуется слабыми возмущениями.

Помимо этого, уточняется, что магнитосфера будет возбужденной 22 февраля и 1 марта 2021 года.

Ранее в РАН оценили влияние магнитных бурь на здоровье человека.

Читайте также: Астрономы спрогнозировали мощную солнечную вспышку в 2021 году

магнитная буряастрономыпрогноз
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте