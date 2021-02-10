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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака не суждено быть вместе
Фото: pexels.com

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака не суждено быть вместе

Анастасия Чанцева

Общество

Часто так бывает, что люди через некоторое время счастливых отношений начинают расставаться по непонятным причинам. Астрологи считают, что не все знаки зодиака идеально подходят друг другу как любовные партнеры.

Овны и Девы

Овны умеют нравиться почти всем окружающим. С Девами они становятся прекрасными друзьями, коллегами или деловыми партнерами. Если отношения заходят дальше, то ничем хорошим это не кончится. Девы любят планировать свое будущее на несколько лет вперед, с хаотичной жизнью Овна это никак не сочетается.

Тельцы и Тельцы

Тельцы обожают быть главным объектом внимания в паре, им нравится, когда за ними красиво ухаживают. Если в такой паре будут два Тельца, то они начнут соперничать за лидерство, требовать подавить свою сущность. Итог — пара распадается.

Близнецы и Скорпионы

Любовные отношения Близнецов и Скорпионов обречены на неудачу. Близнецы требовательны к своей персоне, любят бывать в больших компаниях и веселиться. Скорпионы очень ревнивы, поэтому не смогут долгое время находиться в таких отношениях.

Раки и Львы

Раки по натуре домашние, всегда настроены на семью, они подходят ко всему серьезно и основательно. Львы при этом не переносят советов и каких-либо указаний со стороны. Скорее всего, роман этой пары закончится, так и не успев начаться.

Львы и Рыбы

Рыбам не нравится самолюбие Львов, их стремление быть в центре внимания. Поэтому Львы поначалу удивляются неприступности Рыб, но в скором времени понимают, что им не стоит тратить свое время на этих представителей знака зодиака.

Девы и Стрельцы

Девам вряд ли удастся добиться взаимных чувств от Стрельцов. Огненным представителям знакам свойственна постоянная смена обстановки, динамика и страсть. Девы же любят тишину, спокойствие и четкий план действий, сообщает Slovofraza.

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