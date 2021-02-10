Астрологи рассказали, каким знакам зодиака не суждено быть вместе

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Часто так бывает, что люди через некоторое время счастливых отношений начинают расставаться по непонятным причинам. Астрологи считают, что не все знаки зодиака идеально подходят друг другу как любовные партнеры.

Овны и Девы

Овны умеют нравиться почти всем окружающим. С Девами они становятся прекрасными друзьями, коллегами или деловыми партнерами. Если отношения заходят дальше, то ничем хорошим это не кончится. Девы любят планировать свое будущее на несколько лет вперед, с хаотичной жизнью Овна это никак не сочетается.

Тельцы и Тельцы

Тельцы обожают быть главным объектом внимания в паре, им нравится, когда за ними красиво ухаживают. Если в такой паре будут два Тельца, то они начнут соперничать за лидерство, требовать подавить свою сущность. Итог — пара распадается.

Близнецы и Скорпионы

Любовные отношения Близнецов и Скорпионов обречены на неудачу. Близнецы требовательны к своей персоне, любят бывать в больших компаниях и веселиться. Скорпионы очень ревнивы, поэтому не смогут долгое время находиться в таких отношениях.

Раки и Львы

Раки по натуре домашние, всегда настроены на семью, они подходят ко всему серьезно и основательно. Львы при этом не переносят советов и каких-либо указаний со стороны. Скорее всего, роман этой пары закончится, так и не успев начаться.

Львы и Рыбы

Рыбам не нравится самолюбие Львов, их стремление быть в центре внимания. Поэтому Львы поначалу удивляются неприступности Рыб, но в скором времени понимают, что им не стоит тратить свое время на этих представителей знака зодиака.

Девы и Стрельцы

Девам вряд ли удастся добиться взаимных чувств от Стрельцов. Огненным представителям знакам свойственна постоянная смена обстановки, динамика и страсть. Девы же любят тишину, спокойствие и четкий план действий, сообщает Slovofraza.

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