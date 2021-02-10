Москвичи получили 500 загранпаспортов при помощи криптобиокабин в центрах госуслуг

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные центры «Мои документы» приняли более 850 заявок на оформление загранпаспортов с использованием криптобиокабины. Всего с сентября 2020 года около 500 жителей Москвы получили такие документы. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

Как уточнили в пресс-службе, криптобиокабины для оформления загранпаспортов граждан России с биометрическими данными открыты во флагманских офисах «Мои документы» ЦАО и ВАО и в центре госуслуг района Донской.

Они позволяют обратившимся получить документ минуя отдел по вопросам миграции МВД России.

Отмечается, что биометрическая информация гражданина — цифровое фото и отпечатки пальцев двух рук — криптобиометрическая кабина передает в Управление МВД. Получить документ 10-летнего срока использования посетители могут у сотрудников, прошедших специальное обучение и наделенных полномочиями по выдаче готового биометрического паспорта.

Оформить биометрический загранпаспорт в «Моих документах» можно по предварительной записи на портале mos.ru. Услуга предоставляется независимо от места регистрации и жительства гражданина в России, сообщается на сайте центра «Мои документы».

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