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СМИ: Выпавшая из окна в Москве одиннадцатилетняя девочка умерла в больнице
Фото: mos.ru

СМИ: Выпавшая из окна в Москве одиннадцатилетняя девочка умерла в больнице

Виктория Родимкина

Происшествия

Одиннадцатилетняя школьница, которая два дня назад выпала из окна девятого этажа в Москве, скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в среду, 10 февраля.

— Скончалась утром 9 февраля в реанимационном отделении интенсивной терапии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на севере столицы одиннадцатилетнюю девочку госпитализировали с множественными переломами после падения из окна многоэтажки. Уточнялось, что трагедия произошла по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3. Известно, что накануне мать девочки обсудила с ней, какие видео можно смотреть в интернете. В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города сообщили, что семье ребенка будет оказана помощь.

Ранее по теме: «Она была в истерике»: что известно о трагедии с выпавшей из окна школьницей в Москве

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