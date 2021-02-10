Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада и гололедицы
Фото: «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада и гололедицы

Анастасия Колоскова

Город

«Желтый» уровень опасности продлен в Москве и Московской области до 12 февраля из-за гололедицы и снегопада. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 12:00 12 февраля, уточняет агентство «Москва».

Ранее синоптики предупредили москвичей о рекордном снегопаде в конце недели. Он продлится с вечера пятницы до воскресенья. В результате высота сугробов в столице местами превысит 50 сантиметров.

Читайте также: «Неучебная тревога»: снежный апокалипсис надвигается на Москву

погода в Москве«Желтый» уровень опасностиснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет в кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Все мнения
О проекте