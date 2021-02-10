«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада и гололедицы
«Желтый» уровень опасности продлен в Москве и Московской области до 12 февраля из-за гололедицы и снегопада. Об этом заявили в Гидрометцентре России.
Предупреждение действует до 12:00 12 февраля, уточняет агентство «Москва».
Ранее синоптики предупредили москвичей о рекордном снегопаде в конце недели. Он продлится с вечера пятницы до воскресенья. В результате высота сугробов в столице местами превысит 50 сантиметров.
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