Ученые предсказали очередную волну пандемии летом

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Согласно прогнозу, очередная волна пандемии ожидается к лету и будет связана с появлением новых, более заразных штаммов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором станет эффективность вакцин.

В первую волну пандемии COVID-19 многие страны предприняли серьезные меры, сокращая тем самым риск распространения коронавирусной инфекции. Ученые считают, что эти ограничения помогли контролировать передачу вируса, но без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции.

Сейчас, когда в большинстве стран идет массовая вакцинация, появилась более серьезная проблема — возникновение новых, более заразных штаммов вируса, сообщает медицинский сайт MedRxiv.

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