Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это уже 24-я страна, одобрившая применение вакцины из России.

— Решение об одобрении «Спутник V» позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире, — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что регистрация вакцины осуществлялась в рамках экстренной процедуры — без дополнительных исследований на территории Бахрейна, передает пресс-служба РФПИ.

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