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Диетолог Марина Макиша рассказала о похудении без спортзала
Фото: pixabay.com

Диетолог Марина Макиша рассказала о похудении без спортзала

Никита Абрамов

Здоровье

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о том, как сбросить лишние килограммы к приходу весны без спортзала.

По мнению диетолога, следует в первую очередь организовать свое питание таким образом, чтобы не набрать лишние килограммы.

— Необходимо убрать из рациона продукты, которые мы называем быстрыми углеводами: сахар, белую муку, — рассказала Макиша.

В случае полного отказа от сахара следует перейти на фрукты. Диетолог предупреждает, что ни в коем случае нельзя голодать, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

Однако похудение с помощью подсчета калорий не всегда эффективно. Следует пользоваться этим способом только в том случае, если в рационе присутствует баланс, пишет LIFE.RU.

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