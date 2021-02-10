Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся в Россию Марию Максакову
Фото: youtube.com / Х-фактор

Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся в Россию Марию Максакову

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов оказался не в восторге от возвращения в Россию оперной певицы Марии Максаковой. До этого артистка жила несколько лет на Украине.

После просмотра нескольких телепередач с ее участием критик посоветовал звезде уехать обратно.

— Маша — предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень — уровень музыкального училища, — заявил Соседов.

В интервью изданию Sobesednik.ru критик подчеркнул, что ему неинтересны тайны семьи Максаковой, однако, по его словам, Мария не имеет права лить грязь на Россию.

Читайте также: «Это все игра»: Соседов оценил «страдания» Бузовой и Давы в соцсетях

певицавозвращение в РоссиюСергей Соседов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Все мнения
О проекте