Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся в Россию Марию Максакову

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Музыкальный критик Сергей Соседов оказался не в восторге от возвращения в Россию оперной певицы Марии Максаковой. До этого артистка жила несколько лет на Украине.

После просмотра нескольких телепередач с ее участием критик посоветовал звезде уехать обратно.

— Маша — предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень — уровень музыкального училища, — заявил Соседов.

В интервью изданию Sobesednik.ru критик подчеркнул, что ему неинтересны тайны семьи Максаковой, однако, по его словам, Мария не имеет права лить грязь на Россию.

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