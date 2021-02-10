Более 92 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в США

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Более 92 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в США. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за сутки в Штатах зафиксировали 92 666 новых случаев коронавируса. От коронавируса в США за последние 24 часа умер 3031 пациент.

С начала пандемии в США зафиксировано свыше 27 миллионов заболевших, скончались более 468 тысяч пациентов.

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