Береговая охрана США спасла трех человек с необитаемого острова

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Береговая охрана США спасла трех граждан Кубы, которые провели на необитаемом острове на Багамах, предположительно, 33 дня. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба охраны.

— Береговая охрана во вторник (9 февраля — прим. «ВМ») спасала трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней, — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время патрулирования с воздуха летный экипаж заметил на острове людей, которые махали флагом. Сотрудники спасательной службы сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить связь. После чего на место происшествия прибыл вертолет, который доставил кубинцев в медицинский центр около города Ки-Уэст.

Согласно сообщению пресс-службы, двое мужчин и женщина оказались на острове после того, как их лодка перевернулась.

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