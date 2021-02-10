Роскомнадзор предложил обязать зарубежные ИТ-компании создать представительства в РФ

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Роскомнадзор предлагает законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в Росси, создать здесь представительства. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил заместитель главы ведомства Милош Вагнер.

По его словам, в настоящее время в России фактически нет представительств иностранных интернет-площадок, которые отвечали бы на запросы Роскомнадзора. Все письма и требования ведомства отправляются в зарубежные юрисдикции. Как правило, они направляются в США и Великобританию.

— Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств. Иногда даже просто руководствуясь внутренними убеждениями, — цитирует Вагнера РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор запустил мобильное приложение для жалоб на запрещенную информацию в Сети.

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