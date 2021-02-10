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Петербуржец добежал за год до космодрома Восточный
Фото: roscosmos.ru / Марина Лысцева

Петербуржец добежал за год до космодрома Восточный

Никита Абрамов

Спорт

Житель Санкт-Петербурга Максим Егоров добежал из Северной столицы до космодрома Восточный, потратив на это целый год.

Путь 30-летнего спортсмена начался еще прошлой зимой. О таком масштабном забеге он мечтал еще со школы. Максим пробегает ежедневно 50 километров, а ночует в отелях. Если он не успевает добежать до города, то ловит попутную машину, а после ночевки возвращается к последней точке на дистанции.

Конечной целью петербуржца является Владивосток, до которого ему осталось еще 1,5 тысячи километров, сообщает РЕН.ТВ.

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