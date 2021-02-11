Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Красивая и эффектная!»: дочь Валерии устроила фотосессию в ванной
Шена Шульгина предстала в Сети в откровенном образе / Фото: instagram.com/shena_music

«Красивая и эффектная!»: дочь Валерии устроила фотосессию в ванной

Юлия Курганова

Звезды

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина устроила фотосессию в нижнем белье. Она запечатлелась в ванной, позируя перед зеркалом в разных ракурсах.

На фотографиях на певице надето только черное нижнее белье, она делает селфи.

— Быть женщиной — прекрасно! — подписала снимки Шульгина.

Подписчики восхитились красотой артистки, они написали множество комплиментов.

«Невероятная, секси, я не знаю, какими эпитетами еще описать»; «Великолепная»; «Какая чувственная»; «Красивая и эффектная!» — с восторгом отреагировали фолловеры.

Ранее дочь Валерии рассказала о панических атаках. В Stories певица ответила на вопрос подписчицы о том, из-за чего у нее появились эти атаки. Шена рассказала, что все началась, когда ей было примерно 10 лет.

Читайте также: «Космическая любовь»: старшая дочь Валерии опубликовала трогательное фото с племянницей

откровенные фотопоклонникиШена Шульгина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте