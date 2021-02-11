«Красивая и эффектная!»: дочь Валерии устроила фотосессию в ванной

Шена Шульгина предстала в Сети в откровенном образе / Фото: instagram.com/shena_music

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина устроила фотосессию в нижнем белье. Она запечатлелась в ванной, позируя перед зеркалом в разных ракурсах.

На фотографиях на певице надето только черное нижнее белье, она делает селфи.

— Быть женщиной — прекрасно! — подписала снимки Шульгина.

Подписчики восхитились красотой артистки, они написали множество комплиментов.

«Невероятная, секси, я не знаю, какими эпитетами еще описать»; «Великолепная»; «Какая чувственная»; «Красивая и эффектная!» — с восторгом отреагировали фолловеры.

Ранее дочь Валерии рассказала о панических атаках. В Stories певица ответила на вопрос подписчицы о том, из-за чего у нее появились эти атаки. Шена рассказала, что все началась, когда ей было примерно 10 лет.

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