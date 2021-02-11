Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалисты сообщили, что цены на новостройки могут вырасти к лету
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Специалисты сообщили, что цены на новостройки могут вырасти к лету

Юлия Курганова

Недвижимость

К лету цены на новостройки могут подняться еще на 7 процентов из-за резкого подорожания стройматериалов. Об этом сообщили специалисты в строительной отрасли.

Стоимость стройматериалов может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла. Соответствующее постановление планирует утвердить правительство. Нововведения будут касаться спецтехники для переработки металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и бульдозеров. Увеличение цены на технику повлияет на рост цен изготавливаемой с ее помощью металлопродукции.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков отметил, что металл является важной составляющей строительных конструкций, оборудования и инженерных сетей. Поэтому его подорожание обязательно приведет к росту стоимости строительства. Он сообщил, что за последний год цена на арматуру выросла до 50 процентов.

Директор компании «Ардисстройкомплект» Дмитрий Лопаткин добавил, что цена на новостройки растет также из-за дефицита рабочих. Он считает, что цены на первичное жилье могут увеличиться на 15 процентов к концу года, передают «Известия».

Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30–40 процентов в зависимости от класса проекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он отметил, что рост стоимости стройматериалов является одной из причин повышения цен на новостройки. За прошлый год они выросли на 15-19 процентов. Девелоперы уже начали пересматривать свои прайс-листы.

Читайте также: Подмосковные новостройки подорожали на 33 процента за 2020 год

новостройкиэкспертыцена на квартиры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте