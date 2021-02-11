Специалисты сообщили, что цены на новостройки могут вырасти к лету

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

К лету цены на новостройки могут подняться еще на 7 процентов из-за резкого подорожания стройматериалов. Об этом сообщили специалисты в строительной отрасли.

Стоимость стройматериалов может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла. Соответствующее постановление планирует утвердить правительство. Нововведения будут касаться спецтехники для переработки металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и бульдозеров. Увеличение цены на технику повлияет на рост цен изготавливаемой с ее помощью металлопродукции.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков отметил, что металл является важной составляющей строительных конструкций, оборудования и инженерных сетей. Поэтому его подорожание обязательно приведет к росту стоимости строительства. Он сообщил, что за последний год цена на арматуру выросла до 50 процентов.

Директор компании «Ардисстройкомплект» Дмитрий Лопаткин добавил, что цена на новостройки растет также из-за дефицита рабочих. Он считает, что цены на первичное жилье могут увеличиться на 15 процентов к концу года, передают «Известия».

Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30–40 процентов в зависимости от класса проекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он отметил, что рост стоимости стройматериалов является одной из причин повышения цен на новостройки. За прошлый год они выросли на 15-19 процентов. Девелоперы уже начали пересматривать свои прайс-листы.

Читайте также: Подмосковные новостройки подорожали на 33 процента за 2020 год