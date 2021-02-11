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Диетолог перечислила способы замедлить старение мозга
Фото: youtube.com / Бизнес идеи сегодня

Диетолог перечислила способы замедлить старение мозга

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Ханна Брей рассказала, как с помощью еды можно замедлить старение мозга. Она отметила, что мозг неизбежно начинает работать хуже с возрастом, но нужно помогать ему нормально функционировать.

Медик порекомендовала придерживаться средиземноморской диеты. В данный план питания входит много овощей и фруктов, богатых витаминами, а также салатов с оливковым маслом и рыбы, в которых содержится много полезных жирных кислот, нужных для работы мозга.

Также диетолог рассказала, что в рацион важно включать продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Так, при выборе овощей нужно смотреть на их цвет — чем он темнее, тем больше в них антиоксидантов. Например, черный виноград и голубика помогают улучшить память и сообразительность.

Брей посоветовала тем, кто любит завтракать овсяной кашей, добавлять в блюдо корицу. Эта пряность поможет сбалансировать уровень сахара в крови и предотвратить резкий скачок инсулина, который может повредить клетки мозга.

Врач добавила, что ферментированная пища — йогурт, кефир, квашеная капуста и настой чайного гриба — тоже хорошо скажется на работе нейтронов.

Кроме того, диетолог рекомендовала дать мозгу отдохнуть от еды и сделать как минимум 12-часовой перерыв между последним приемом пищи вечером и первым — утром.

Также она подчеркнула, что регулярные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе улучшают когнитивные функции, потому что способствуют циркуляции крови, передает издание Daily Express.

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