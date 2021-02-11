Компьютерное зрение для анализа эндоскопических исследований начали тестировать в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Искусственный интеллект для анализа эндоскопических исследований начали тестировать в столице. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент проект проводится на базе городской клинической больницы имени П.С. Боткина. Так, нейронная система будет выполнять функции цифрового помощника специалиста-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые необходимо обратить внимание.

— Во время тестирования медики оценят функционал и возможности сервиса. Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования, — цитирует Анастасию Ракову официальный портал мэра Москвы.

Заммэра отметила, что алгоритмы компьютерного зрения учатся на тысячах специально размеченных экспертами обезличенных фото- и видеоизображений. Система их изучает и в режиме реального времени выделяет патологию, акцентируя на ней внимание врача. Это также полезно молодым врачам для получения нового опыта. Финальное решение о наличии или отсутствии патологического процесса и тактике лечения после исследования принимает медик. Если он не согласен с каким-то из предположений цифрового помощника, доктор не принимает его и делает собственное заключение.

Цель искусственного интеллекта — облегчить работу специалиста и обратить его внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований.

Эндоскопическое отделение Боткинской больницы является одним из наиболее мощных подразделений плановой и неотложной эндоскопической помощи в РФ, оснащенное новым оборудованием. Исследования проводятся с использованием видеосистем, фиксирующих изображение, а также дают возможность обследовать слизистую оболочку. Это позволяет диагностировать патологические изменения на самой ранней стадии развития болезни. Каждый год в отделении выполняется свыше 22 тысяч диагностических и оперативных эндоскопических вмешательств.

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