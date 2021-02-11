Кардиолог рассказала, какие патологии грозят внезапной смертью даже молодым людям

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Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала, какие сбои в организме могут привести к внезапной смерти даже молодых людей. Отмечается, что по статистике ежегодно Россия теряет 250 тысяч человек из-за внезапной смерти.

Ее причинами могут стать центральное сонное апноэ, разрыв или расслоение аневризмы, отрыв тромба, сбои в работе сердца или синдром внезапной необъяснимой смерти.

Так, причиной центрального сонного апноэ (остановка дыхания во сне), становится уменьшение образования импульса, стимулирующего дыхательную мускулатуру, в центральной нервной системе.

Симптомами это патологии являются сложности с засыпанием, неполноценный и прерывистый сон, сонливость из-за недостаточного отдыха ночью, а также пробуждение от ощущения нехватки воздуха и одышки.

— Расслаивающая аневризма аорты — это заболевание, связанное с расслоением стенки аорты. У нее есть несколько отделов, и от того, на каком уровне произошло поражение, зависит итог — лечится или не лечится, — заметила Шалыгина.

Патология может развиться из-за травмы, а также целого ряда других причин, среди которых атеросклероз аорты, семейный синдром аневризматического поражения грудного отдела, врожденные пороки развития и другие. Кроме того, патология может проявляться симптомами сердечной недостаточности, а также обмороком и нарушением мозгового кровообращения.

К образованию тромба, по словам врача могут привести крупные хирургические вмешательства, травма, долгое пребывание человека в вынужденном неподвижном состоянии, онкопатология, химиотерапия и лучевая терапия, а также препараты для лечения.

— Причин для внезапной смерти людей огромное множество. И бывает так, что точно установить причину довольно сложно, — цитируют врача «Аргументы и факты».

Она отметила, что в группе риска находятся с генетическими заболеваниями, с некоторыми видами аритмии и с пороками сердца. Им следует очень внимательно относиться к любым изменениям в состоянии своего организма и незамедлительно обращаться к врачу.

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