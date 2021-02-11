Лжесотрудницы социальной службы украли миллион рублей у 91-летней москвички

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Вешних Вод Карта всех событий

Двух женщин задержали по подозрению в краже сбережений 91-летней москвички. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Уточняется, что в полицию обратилась пенсионерка с заявлением, что к ней в квартиру на улице Вешних Вод пришли две незнакомые женщины и, представившись сотрудницами социальной службы, убедили ее в срочной необходимости обмена старых денег на новые. После ухода злоумышленниц пенсионерка обнаружила пропажу одного миллиона рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о краже. На улице Вешних Вод задержали двух женщин 53 и 59 лет. Их арестовали.

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