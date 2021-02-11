Киновед Наталия Венжер скончалась в Москве на 89-м году жизни

Фото: csdfmuseum.ru

Киновед Наталия Венжер умерла в Москве в среду, 10 февраля, на 89-м году жизни. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила руководитель отдела пресс-службы Союза кинематографистов России Елена Ретунская в четверг, 11 февраля.

— Да, это правда, к сожалению, — рассказала Ретунская.

Она отметила, что не в курсе подробностей произошедшего.

По информации СМИ, киновед страдала от тяжелого заболевания.

Наталия Яковлевна Венжер в разное время училась в МГУ и во ВГИК. Она — автор целого ряда статей и брошюр об отечественной анимации. Являлась составителем книги «Сотворение фильма», а также базы данных информационного сайта.