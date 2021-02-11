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Прокуратура предупредила москвичей о мошенниках накануне Дня всех влюбленных
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Прокуратура предупредила москвичей о мошенниках накануне Дня всех влюбленных

Анастасия Чанцева

Город

Прокуратура Москвы предупредила жителей о растущей активности мошенников накануне Дня всех влюбленных.

— В преддверии Дня всех влюбленных, 23 февраля, 8 марта резко возрастает количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники. Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие уловки, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В таких письмах могут находиться ссылки или вложенные файлы, с помощью которых преступники устанавливают на компьютер или телефон вредоносные программы или «перебрасывают» пользователя на мошеннический сайт. Таким способом можно легко получить данные банковской карты.

В ведомстве советуют никогда никому не сообщать данные своей карты, а совершать покупки лучше в проверенных интернет-магазинах. Лучше для таких покупок завести отдельную карту и держать на ней ту сумму, которая потребуется только для приобретения товара.

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