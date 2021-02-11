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Женщина зарезала знакомого на севере Москвы
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Женщина зарезала знакомого на севере Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Полярная улицаКарта всех событий

В Москве предъявили обвинение женщине, которая подозревается в убийстве своего знакомого. По версии следствия, она нанесла ему несколько ударов ножом, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в четверг, 11 февраля.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным пресс-службы, 9 февраля обвиняемая в квартире дома по улице Полярной во время конфликта нанесла своему знакомому несколько колото-резаных ранений в область шеи и груди. Пострадавший был госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей.

Женщине предъявили обвинения, она полностью признала свою вину. Расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе.

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