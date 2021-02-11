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МЖД перешла на усиленный режим работы из-за снегопада в столице
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

МЖД перешла на усиленный режим работы из-за снегопада в столице

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 120 единиц техники вывели для ликвидации последствий снегопада на Московской железной дороге (МЖД). Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что на данный момент МЖД работает в усиленном режиме. На линии вывели 123 единицы специальной железнодорожной техники — снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины.

В пресс-службе добавили, что в случае усиления снегопада привлекут дополнительные силы для ликвидации его последствий, для этих целей создали резерв.

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