МЖД перешла на усиленный режим работы из-за снегопада в столице

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше 120 единиц техники вывели для ликвидации последствий снегопада на Московской железной дороге (МЖД). Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что на данный момент МЖД работает в усиленном режиме. На линии вывели 123 единицы специальной железнодорожной техники — снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины.

В пресс-службе добавили, что в случае усиления снегопада привлекут дополнительные силы для ликвидации его последствий, для этих целей создали резерв.

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