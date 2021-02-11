Молодоженам Петербурга предложили бесплатно проверить здоровье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новоиспеченные супруги могут проверить свое здоровье на наличие ряда заболеваний по программе комздрава «Сертификат молодоженов» в Санкт-Петербурге. Как получить такой документ, рассказали в комитете, сообщают «Невские новости».

Пройти диагностику можно на бесплатной основе в Центре планирования семьи и репродукции. Девушкам предлагают получить консультации генетика, акушера-гинеколога, пройти УЗИ малого таза и многое другое. Мужчинам же доступны осмотры у уролога-андролога, определение наличия антиспермальных тел, урогенитальный мазок и ряд других исследований.

Для того, чтобы стать обладателем сертификата, нужно обратиться с соответствующим заявлением в регистратуру Центра. С собой необходимо иметь паспорт. Уточняется, что у молодоженов должна быть оформлена регистрация в Северной столице. Также нужно принести с собой копию свидетельства о браке. Сертификат молодые супруги получат в течение года после свадьбы. Возраст пациентов не ограничен.

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