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Кремль оценил темпы масштабной вакцинации от COVID-19 в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кремль оценил темпы масштабной вакцинации от COVID-19 в России

Виктория Родимкина

Общество

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции в России наращивает темпы, но страна пока в начале пути. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 февраля.

По его словам, работу по вакцинации населения невозможно развернуть в одночасье.

— Вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков отметил, что темпы не бывают статичными, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. Пресс-секретарь президента добавил, что в стране увеличиваются объемы производства вакцины, также увеличиваются объемы, которые выходят в оборот.

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Дмитрий Песковвакцинациякоронавирус
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