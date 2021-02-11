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Песков призвал не использовать «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19
Фото: Администрация Президента РФ

Песков призвал не использовать «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Кремле призывают не использовать метод кнута и пряника при вакцинации, гражданам следует объяснять, что прививка от коронавируса необходима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 февраля.

— Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков уточнил, что Кремль и представители СМИ активно осведомляют население о важности прививки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал о темпах масштабной вакцинации в России.

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Дмитрий Песковвакцинациякоронавирус
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