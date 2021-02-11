Эксперт прокомментировал рост задолженности за электроэнергию в России

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал рост задолженности за электроэнергию некритичным. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Ранее Центр финансовых расчетов (ЦФР) сообщил, что долги физических лиц в России за электроэнергию увеличились в 2020 году на 12 миллионов рублей. В результате общая сумма задолженности за электричество составляет более 66 миллиардов рублей. Уточняется, что этот долг растет ежегодно, однако в прошлом году прирост неплатежей достиг максимального значения с 2012 года. К этому показателю также нужно добавить задолженность товариществ собственников жилья и управляющих компаний. Их общая сумма будет выше 100 миллиардов рублей.

Причиной этого российские эксперты называют мораторий на штрафы и просрочку платежей за коммунальные услуги, которые были введены во время пандемии. К этому добавляется и резкий рост потребления электроэнергии населением.

— Платежи в электроэнергетике могут тянуть с собой снижение доходов энергетических компаний, составляющих промышленные и производственные цепочки в стране. Коронавирусный год внес сложности в данный вопрос, но он упирается в общее состояние экономики РФ, которая нуждается в поступательном развитии, — отметил Станислав Митрахович.

По его словам, дальнейший ход событий зависит от различных факторов, в том числе от государственной политики по ценам. Он также заключил, что ничего криминального в сложившейся ситуации нет.

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