Сотрудница Москоллектора упала в колодец на юго-западе столицы

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Россия, Москва, улица Гарибальди, 20/29к1 Карта всех событий

Утром 11 февраля сотрудница Москоллектора случайно упала в колодец.

Во время проверки коллектора на улице Гарибальди, дом 20/29, корпус 1, одна из сотрудниц упала в него. На место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники МЧС. Они извлекли пострадавшую. Глубина колодца составляет 5,5 метра, уточняется на странице МЧС по ЮЗАО в Instagram.

Женщину передали бригаде скорой помощи, ее жизни ничто не угрожает.

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