Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сотрудница Москоллектора упала в колодец на юго-западе столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сотрудница Москоллектора упала в колодец на юго-западе столицы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, улица Гарибальди, 20/29к1 Карта всех событий

Утром 11 февраля сотрудница Москоллектора случайно упала в колодец.

Во время проверки коллектора на улице Гарибальди, дом 20/29, корпус 1, одна из сотрудниц упала в него. На место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники МЧС. Они извлекли пострадавшую. Глубина колодца составляет 5,5 метра, уточняется на странице МЧС по ЮЗАО в Instagram.

Женщину передали бригаде скорой помощи, ее жизни ничто не угрожает.

Читайте также: Женщина зарезала знакомого на севере Москвы

МЧСЮЗАО Москвыколодец
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Все мнения
О проекте