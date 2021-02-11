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Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID-19
Фото: twitter.com/dokuz8NEWS

Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусной инфекции, чем мужчины. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, это может быть связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме, сколько с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола.

Руженцова отметила, что наибольшие риски тяжелого течения заболевания отмечаются у пожилых пациентов. Они чаще госпитализируются. При этом вероятность летального исхода наиболее высока у людей старше 80 лет, сообщает РИА Новости.

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