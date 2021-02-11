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«Эпоха Мильграма»: учителей приглашают принять участие в онлайн-конференции
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Эпоха Мильграма»: учителей приглашают принять участие в онлайн-конференции

Марьяна Шевцова

Общество

В среду, 17 февраля, в 16:00 в дистанционном формате пройдет научно-практическая конференция «Педагогическое наследие Л. И. Мильграма».

Напомним, 25 февраля исполняется сто лет со дня рождения уникального педагога XX века, многолетнего директора 45-й московской школы Леонида Исидоровича Мильграма. Народный учитель СССР, почетный гражданин города Москвы, он прожил долгую жизнь, насыщенную светлыми и трагическими событиями, педагогическими победами и преодолением трудностей. Работе со школьниками столицы он отдал 60 лет. Прошло десять лет с тех пор, как он ушел из жизни, но бывшие ученики и коллеги не забывают его имя и педагогические заслуги.

На научно-практической конференции представители образовательного сообщества обсудят страницы его биографии, практические приемы работы и методические разработки.

Чтобы стать участником мероприятия, необходима предварительная регистрация.

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