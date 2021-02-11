Московский зоопарк призвал посетителей фотографироваться в «зверином» костюме для конкурса

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк предлагает посетителям присоединиться к фотоконкурсу ко дню рождения зоосада. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Уточняется, что 12 февраля Московскому зоопарку исполнится 157 лет. В честь праздника москвичам предложили прийти в гости к животным в «зверином» костюме.

— Если вы хотите поздравить зоопарк с днем рождения, можете прийти к нам в чем-то «зверином»: наденьте ушки или леопардовые штанишки, шапочку с изображением ежика — все что угодно. Можете даже нарисовать усики котика — тоже считается. Сделайте фотографию у вольера любимого животного и отправьте нам в директ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внутри каждого человека живет животное, будь то панда или росомаха, поэтому принять участие в конкурсе сможет каждый. Фотографию в костюме можно сделать у любого вольера в зоопарке, после чего необходимо прислать снимок в директ официального Instagram-аккаунта зоосада.

Присылать креативные фотографии можно с 12 по 14 февраля, победителю вручат абонемент на три месяца бесплатного посещения Московского зоопарка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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