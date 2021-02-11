Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский зоопарк призвал посетителей фотографироваться в «зверином» костюме для конкурса
Фото: Анна Быкова

Московский зоопарк призвал посетителей фотографироваться в «зверином» костюме для конкурса

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк предлагает посетителям присоединиться к фотоконкурсу ко дню рождения зоосада. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Уточняется, что 12 февраля Московскому зоопарку исполнится 157 лет. В честь праздника москвичам предложили прийти в гости к животным в «зверином» костюме.

— Если вы хотите поздравить зоопарк с днем рождения, можете прийти к нам в чем-то «зверином»: наденьте ушки или леопардовые штанишки, шапочку с изображением ежика — все что угодно. Можете даже нарисовать усики котика — тоже считается. Сделайте фотографию у вольера любимого животного и отправьте нам в директ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внутри каждого человека живет животное, будь то панда или росомаха, поэтому принять участие в конкурсе сможет каждый. Фотографию в костюме можно сделать у любого вольера в зоопарке, после чего необходимо прислать снимок в директ официального Instagram-аккаунта зоосада.

Присылать креативные фотографии можно с 12 по 14 февраля, победителю вручат абонемент на три месяца бесплатного посещения Московского зоопарка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Гуляют крокодилы, резвится леопард. Московский зоопарк отмечает день рождения

Московский зоопаркживотныеконкурс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте