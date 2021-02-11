Тиктокер рассказал, как стать популярнее Дани Милохина

Даня Милохин (не сжатый) / Фото: Instagram / danyda_milokhin

Блогер Никита Авдеев, известный под псевдонимом Мимимижка, рассказал о том, как он планирует стать популярнее известного тиктокера Даниила Милохина.

— Мне нужно время. Когда это случится, я не знаю. Он начинает себя в блогинге, но когда ему это надоест, он будет искать себя в чем-то в другом. За это время я найду себя, чем я хочу заниматься. И к тому моменту, когда он найдет что-то другое, я стану намного круче, — сказал блогер.

Авдеев также заметил, что в будущем хочет сниматься в кино, но перед этим намерен опробовать себя в сериалах.

Видео опубликовано на Youtube.

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