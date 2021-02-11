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Москвичам рассказали о диспетчерском круге метро
Фото: Анна Иванцова

Москвичам рассказали о диспетчерском круге метро

Анастасия Чанцева

Город

Жителям столицы рассказали о работе диспетчерского круга в метрополитене.

— Единый диспетчерский центр с 2019 года отвечает за стабильную работу и управляет всеми метро-процессами. Это единое информационное пространство, в котором работают все сотрудники, отвечающие за движение поездов и инфраструктуру метро, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В ведомстве отметили, что за работу каждой линии метро отвечают от одного до трех диспетчеров движения и три диспетчера инфраструктуры. Эти сотрудники работают в «объединенных диспетчерских кругах».

Всего таких кругов в ЕДЦ 16, два из них под будущие линии — Рублево-Архангельскую и Троицкую. Из «кругов» сотрудники управляют движением поездов, электроснабжением, эскалаторами, системами вентиляции и жизнеобеспечения каждой линии метро.

Именно «круги» приходят выручают сотрудников в случае нештатной ситуации и каждый день делают поездки пассажиров более комфортными. Также из Единого диспетчерского центра сотрудники метро следят за стабильным движением поездов на МЦД и МЦК.

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