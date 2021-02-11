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Психолог рассказала о связи личности человека и его любимого цвета
Фото: yapiden.net

Психолог рассказала о связи личности человека и его любимого цвета

Никита Абрамов

Общество

Психолог Ирина Якубова утверждает, что любимый цвет может многое сказать о характере человека.

К примеру, красный и оранжевый цвета указывают на то, что люди, которым они нравятся, довольно активные и могут вести за собой других.

— Любители желтого цвета — люди уравновешенные, спокойные, оптимистичные, взвешенные. Они уверены в себе и знают себе цену. Зачастую это люди честные и обладающие завидной силой воли. Зеленый — цвет мира и надежды, его выбирают люди, стремящиеся к спокойствию и гармонии, умиротворению, справедливости, — рассказала Якубова.

По словам психолога, синий цвет — выбор творческих людей, которые ценят комфорт и достаток. В то же время им сложно контролировать свои эмоции, что часто доставляет им проблемы.

Любители фиолетового цвета не любят принимать быстрые решения. Они не переносят неудачи, поэтому заранее все обдумывают.

— Те, кто любят черный цвет, строги и обязательны. Они любят производить впечатление на окружающих, — цитирует психолога 5-tv.ru.

Те, кто предпочитают белый цвет, довольно принципиальные и честные. Также для них крайне важно общественное признание. А вот любители розового цвета не особо хотят показывать окружающим свое истинное лицо. Они стараются предстать перед окружающими более нежными, чем есть на самом деле.

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