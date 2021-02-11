Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Присяжные признали виновным полицейского, расстрелявшего коллег в метро Москвы
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Присяжные признали виновным полицейского, расстрелявшего коллег в метро Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия

Суд присяжных признал виновным и достойным снисхождения сотрудника полиции, который расстрелял коллег в московском метро. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно вердикту присяжных, бывший прапорщик Алексей Смирнов не менее 9 раз выстрелил из ОСБ в собственных коллег на станции метро «Рязанский проспект». В результате инцидента, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Коллегия присяжных заседателей признала вину полицейского, но отметила его достойным снисхождения. Это означает, что преступнику нельзя будет выдать пожизненный срок за содеянное.

— 11 февраля 2021 года в Московском городском суде коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу в отношении Алексея Смирнова, согласно которому Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных статьей 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (пункт «б» части 5 статьи 290 и части первой статьи 291.2 УК РФ), — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Дело рассмотрели в четверг, 11 февраля, 2021 года в Московском городском суде. Обсуждение вердикта без участия присяжных назначено на 17 февраля в 11:00.

Напомним, что 18 сентября 2019 года у станции столичной подземки «Рязанский проспект» сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППСП) Алексей Смирнов оказал сопротивление двум полицейским, Максиму Веялко и Алексею Лимонову, и открыл по ним огонь. Стрельба велась на платформе и эскалаторе. В результате первый сотрудник правопорядка погиб на месте, а второго госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Стрелка задержали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Читайте также: Десятилетний мальчик пострадал при падении с лошади на конноспортивной базе ЦСКА

стрельбаполициясуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте