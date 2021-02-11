Присяжные признали виновным полицейского, расстрелявшего коллег в метро Москвы

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Суд присяжных признал виновным и достойным снисхождения сотрудника полиции, который расстрелял коллег в московском метро. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно вердикту присяжных, бывший прапорщик Алексей Смирнов не менее 9 раз выстрелил из ОСБ в собственных коллег на станции метро «Рязанский проспект». В результате инцидента, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Коллегия присяжных заседателей признала вину полицейского, но отметила его достойным снисхождения. Это означает, что преступнику нельзя будет выдать пожизненный срок за содеянное.

— 11 февраля 2021 года в Московском городском суде коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу в отношении Алексея Смирнова, согласно которому Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных статьей 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (пункт «б» части 5 статьи 290 и части первой статьи 291.2 УК РФ), — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Дело рассмотрели в четверг, 11 февраля, 2021 года в Московском городском суде. Обсуждение вердикта без участия присяжных назначено на 17 февраля в 11:00.

Напомним, что 18 сентября 2019 года у станции столичной подземки «Рязанский проспект» сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППСП) Алексей Смирнов оказал сопротивление двум полицейским, Максиму Веялко и Алексею Лимонову, и открыл по ним огонь. Стрельба велась на платформе и эскалаторе. В результате первый сотрудник правопорядка погиб на месте, а второго госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Стрелка задержали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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