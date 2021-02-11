Зоозащитник рассказала, почему собаки из Подольска окрасились в зеленый цвет

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Шерсть собак из Подольска окрасилась в зеленый цвет из-за нетоксичной краски. Об этом рассказала куратор общества защиты животных Зоощит.

Отмечается, что жители города стали замечать на улицах собак, чья шесть была окрашена в зеленый цвет. Необычный окрас животных замечали в городе в течение нескольких недель.

— Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску. Краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет, — рассказала куратор.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Отмечается, что животные были чипированы и стерилизованы, их здоровью ничего не угрожало, сообщает РИА Новости.

Ранее ветеринар сообщал Вечерней Москве, что шерсть животных могла поменять цвет из-за обработки медицинской зеленкой. По словам специалиста, подобный спрей эффективно работает и дает длительный результат.

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