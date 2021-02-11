Меган Маркл добилась успеха на суде с изданием Mail on Sunday

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Супруга принца Гарри Меган Маркл добилась того, чтобы ее тяжба с таблоидом Mail on Sunday не превратилась в полноценный судебный процесс.

— Если говорить кратко, то это было личное и частное письмо. Большая часть опубликованного касается собственного поведения истца, ее переживаний из-за поведения отца и последовавшего позднее конфликта между ними… Истец справедливо рассчитывал на то, что содержание письма останется личным. Статья Mail on Sunday не оправдала эти резонные ожидания, — рассказал судья Высокого суда Марк Уорби.

Также он добавил, что по итогам суда скорее всего не примут иное решение. Газета Mail on Sunday, в свою очередь, заявила, что обсудит вопрос подачи апелляции с юристами.

Как сообщает РИА Новости, Маркл поблагодарила суд за то, что он вынес решение в ее пользу.

В начале октября 2019 года принц Гарри вместе с супругой объявили, что подают в суд на британский таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к ее отцу. Принц обвинил их в травле его жены посредством публикации фейковых сведений о ней.

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