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Астролог рассказала, как привлечь богатство на китайский Новый год
Фото: Предоставлено Пятым каналом

Астролог рассказала, как привлечь богатство на китайский Новый год

Никита Абрамов

Общество

Китайский Новый год — хорошая дата для тех, кто хочет разбогатеть. О том, как задобрить бога богатства, рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

По ее словам, следует распечатать на бумаге изображение бога богатства или же взять его фигурку и поставить в ночь на 12 февраля на востоке комнаты так, чтобы его лицо смотрело на запад. Также перед ним нужно поставить накрытый красной скатертью столик, на котором будут лежать подношения.

— Это могут быть сладости, фрукты, что-то вегетарианское: зелень, капуста, рис. В одной чаше обязательно должен быть зеленый чай, — объяснила астролог.

После этого нужно написать на бумаге свою фамилию, имя, отчество, адрес и восемь желаний, которые связаны с финансами. Бумагу с пожеланиями следует тоже положить на стол.

— Бумагу нужно свернуть и положить на стол с угощением. Также туда можно сложить сувенирные и настоящие деньги, монетки разные. Все это нужно осуществить с 23:00 до 01:00 в новогоднюю ночь. Зажгите восемь свечей, и пусть они догорят до конца, — цитирует эксперта 5-tv.ru.

После полуночи следует сжечь на улице бумажки, а пепел развеять. Угощения со стола нельзя ни в коем случае есть самим, их нужно скормить животным на следующий день. А вот деньги, которые лежали на столе, нужно носить с собой в кошельке.

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