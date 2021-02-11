Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

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Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

Как отметили в Европарламенте, несмотря на ситуацию с безопасностью в Белоруссии, 3 ноября 2020 года электростанция начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций экспертной оценки Евросоюза от 2018 года. Также в документе выражена озабоченность в связи с расположением АЭС. Она находится в 50 километрах от Вильнюса.

Резолюцию поддержали 42 депутата Европарламента из 692 голосовавших. Согласно документу, запуск АЭС будет приостановлен до тех пор, пока власти Белоруссии не выполнят все рекомендации ЕС.

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