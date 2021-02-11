«Грязная чудовищная ложь»: Адвокат Ефремова о взятках лжесвидетелям

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Петр Хархорин, нынешний адвокат актера Михаила Ефремова, ответил на слухи о миллионных взятках лжесвидетелям по делу о ДТП. Он уточнил, что актер не участвовал в следственных действиях.

— Никаких допросов у Михаила еще не было, показаний он не давал! Все это грязная чудовищная ложь! Если бы не желание моего клиента, за такое я бы предъявил иски тому, кто это придумывает и распространяет. Я вчера был у Ефремова в изоляторе, к нему даже следователь еще не приходил, он пока не в курсе, по какому вопросу его доставили в Москву, — рассказал Хархорин.

Как пишет StarHit, адвокат уточнил, что дорога вымотала Михаила, но чувствует он себя вполне нормально.

Ранее экс-адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не искал свидетелей по своему делу и не пытался ввести суд в заблуждение.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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