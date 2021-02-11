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«Бил, я прощала»: племянница звезды «Белого солнца пустыни» рассказала о бывшем возлюбленном
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

«Бил, я прощала»: племянница звезды «Белого солнца пустыни» рассказала о бывшем возлюбленном

Никита Абрамов

Звезды

Анна Барановская, племянница звезды «Белого солнца пустыни» актера Николая Годовикова, пожаловалась на своего бывшего возлюбленного Александра. По ее словам, сожитель обвинял ее в изменах и систематически избивал.

— У меня на лице несколько шрамов — они от него. Он меня сильно бил, я прощала. Несколько раз пыталась уйти, а он меня находил и возвращал. Однажды даже на горох ставил, но я не хочу об этом вспоминать. Это был просто кошмар, — поделилась Анна.

Сам Александр слова Анны отрицает. Однако он уверен в том, что его возлюбленная не хранила ему верность.

В эфире программы «Пусть говорят» Анна заявила, что никогда больше не вернется к бывшему возлюбленному. Также она хочет обратиться в полицию, чтобы наказать сожителя за несколько лет издевательств.

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